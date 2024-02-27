Умер известный московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов

Уточняется, что операция прошла 17 февраля, однако через три дня мужчине стало плохо - он вызвал скорую помощь и рассказал медикам о боли в области груди и живота, а тяжесть тяжесть при дыхании.

Отмечается, что от госпитализации Гаврилов отказался. Позже боли усилились, он впал в кому и умер.

Родные и близкие Гаврилова уверены, что во время операции в клинике ему занесли инфекцию, что привело к заражению крови после резекции желудка. Они намерены судиться и добиваться наказания для звёздного доктора.

Ранее Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

