Умер известный московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов
Известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов умер через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что операция прошла 17 февраля, однако через три дня мужчине стало плохо - он вызвал скорую помощь и рассказал медикам о боли в области груди и живота, а тяжесть тяжесть при дыхании.
Отмечается, что от госпитализации Гаврилов отказался. Позже боли усилились, он впал в кому и умер.
Родные и близкие Гаврилова уверены, что во время операции в клинике ему занесли инфекцию, что привело к заражению крови после резекции желудка. Они намерены судиться и добиваться наказания для звёздного доктора.
Ранее Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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