В ООН приостановили расследование связи сотрудников своего агентства с ХАМАС

Представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что расследование велось в отношении 12 сотрудников, причастных, по утверждениям Израиля, к нападению ХАМАС 7 октября. Один из них был оправдан, поскольку Израилем не было предоставлено каких-либо доказательств, три дела приостановили из-за недостатка предоставленных Израилем доказательств, еще восемь дел Управление служб внутреннего надзора ООН продолжает расследовать.

Ранее Россия призвала все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена ООН.

