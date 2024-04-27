В ООН приостановили расследование связи сотрудников своего агентства с ХАМАС

ООН приостановила расследование связи с палестинским радикальным движением ХАМАС сотрудников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что расследование велось в отношении 12 сотрудников, причастных, по утверждениям Израиля, к нападению ХАМАС 7 октября. Один из них был оправдан, поскольку Израилем не было предоставлено каких-либо доказательств, три дела приостановили из-за недостатка предоставленных Израилем доказательств, еще восемь дел Управление служб внутреннего надзора ООН продолжает расследовать.

Ранее Россия призвала все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена ООН.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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