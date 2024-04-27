NASA официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально подтвердило отправку миссии Dragonfly на спутник Сатурна Титан в июле 2028 года. Об этом сообщило издание SpaceNews.
Отмечается, что на Титан полетит беспилотный вертолет. Стоимость программы — $3,35 млрд, в частности, в нее включены расходы на запуск и дальнейшую поддержку. Ожидаемые затраты на Dragonfly в 2025 году составляют $434,6 млн.
По данным издания, стоимость программы поднялась почти вдвое вследствие инфляции. Ожидается, что ракету для запуска Dragonfly выберут в конце 2024 года.
Ранее эксперты заявили, что в 2023 году финансирование космической отрасли составило порядка 180 млрд рублей, при этом главным российским достижением стал недавний запуск «Ангары» с космодрома «Восточный».
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