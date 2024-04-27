NASA официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан

Отмечается, что на Титан полетит беспилотный вертолет. Стоимость программы — $3,35 млрд, в частности, в нее включены расходы на запуск и дальнейшую поддержку. Ожидаемые затраты на Dragonfly в 2025 году составляют $434,6 млн.

По данным издания, стоимость программы поднялась почти вдвое вследствие инфляции. Ожидается, что ракету для запуска Dragonfly выберут в конце 2024 года.

Ранее эксперты заявили, что в 2023 году финансирование космической отрасли составило порядка 180 млрд рублей, при этом главным российским достижением стал недавний запуск «Ангары» с космодрома «Восточный».

