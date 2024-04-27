На депутата Вишневского заведено дело за участие в нежелательной организации

Ранее в информационном пространстве появились слухи, что Вишневский эмигрировал. Однако глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александр Шишлов уточнил, что Вишневский уехал в запланированный отпуск.

В начале месяца 5 апреля стало известно, что Минюст признал иноагентами писателя Веллера и предпринимателя Татулову. По данным Минюста, Веллер выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

