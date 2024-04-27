На депутата Вишневского заведено дело за участие в нежелательной организации
Административное дело завели на депутата Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского (включен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РБК.
Уточняется, что на политика составлен протокол по статье «Участие в деятельности нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП РФ). Он подозревается в сотрудничестве с движением «Голос» (включен Минюстом РФ в список иноагентов), которое входит в НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO) (признана нежелательной на территории РФ).
Ранее в информационном пространстве появились слухи, что Вишневский эмигрировал. Однако глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александр Шишлов уточнил, что Вишневский уехал в запланированный отпуск.
В начале месяца 5 апреля стало известно, что Минюст признал иноагентами писателя Веллера и предпринимателя Татулову. По данным Минюста, Веллер выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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