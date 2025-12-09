СМИ: Глава подмосковного Реутова Науменко впал в кому после ДТП

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП, которое произошло в Нижнем Новгороде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что авария произошла утром 7 декабря на 55 км трассы М-12. По предварительным данным, водитель Науменко выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с КамАЗом.

Уточняется, что у Науменко диагностировали переломы груди и височной кости. Его срочно перевезли вертолётом в Москву и госпитализировали.

Ранее в ДТП погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
