Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер в возрасте 43 лет, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
В сообщении говорится, что Носов был сильным управленцем и талантливым человеком, внёсшим «существенный вклад в развитие российских регионов».
«Это трагическая и невосполнимая утрата.. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», - добавили в министерстве.
Игорь Носов возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики в мае 2021 года. До этого был заместителем губернатора Нижегородской области, гендиректором АО «Особая экономическая зона «Иннополис», работал в правительствах Москвы и республики Татарстан.
Ранее в возрасте 46 лет от сердечного приступа умер журналист Михаил Зеленский, сообщает RT.
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