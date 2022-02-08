Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

В сообщении говорится, что Носов был сильным управленцем и талантливым человеком, внёсшим «существенный вклад в развитие российских регионов».

«Это трагическая и невосполнимая утрата.. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», - добавили в министерстве.

Игорь Носов возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики в мае 2021 года. До этого был заместителем губернатора Нижегородской области, гендиректором АО «Особая экономическая зона «Иннополис», работал в правительствах Москвы и республики Татарстан.

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