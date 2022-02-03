Умер экс-президент Греции Христос Сартзетакис
Бывший президент Греции Христос Сартзетакис скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
С декабря прошлого года бывший глава государства находился в больнице в связи с острой дыхательной недостаточностью.
Христос Сартзетакис в 1955 году начал профессиональную деятельность адвоката, в 1963-м он принимал участие в расследовании громкого дела о гибели левого депутата Григориса Ламбракиса, к смерти которого были причастны представители греческих властей. В 1985 году Сартзетакис был избран президентом Греции и возглавлял страну до 1990 года.
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