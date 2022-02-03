Умер экс-президент Греции Христос Сартзетакис

С декабря прошлого года бывший глава государства находился в больнице в связи с острой дыхательной недостаточностью.

Христос Сартзетакис в 1955 году начал профессиональную деятельность адвоката, в 1963-м он принимал участие в расследовании громкого дела о гибели левого депутата Григориса Ламбракиса, к смерти которого были причастны представители греческих властей. В 1985 году Сартзетакис был избран президентом Греции и возглавлял страну до 1990 года.

