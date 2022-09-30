Умер бывший врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов
30 сентября 202214:58
Бывший врач сборной СССР по футболу, заслуженный врач России Савелий Мышалов умер на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба ФК «Локомотив».
«Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», - говорится в заявлении московской команды, в которой Мышалов проработал 22 года.
Ранее на 66-м году жизни умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru