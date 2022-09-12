Хоккеист умер во время мачта в Нижегородской области
Игрок клуба «Гармония» Константин Моруги умер во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Нижнего Новгорода.
В сообщении говорится, что причиной смерти 48-летнего мужчины стала остановка сердца. Подоспевшие врачи не смогли ничем помочь, спасти Моруги не удалось.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался юный хоккеист школы местного СКА, сообщает телеканал «360». Спортсмен 2008 года рождения умер после того, как ему в грудь попала шайба.
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