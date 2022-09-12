Хоккеист умер во время мачта в Нижегородской области

Мосгоризбирком назвал итоговые результаты выборов в Москве Почти 650 тысяч москвичей выиграли в акции «Миллион призов» Более 7 миллионов квадратных метров недвижимости введено в столице с начала года Более 20 столичных вузов открыли двери для участников проекта «Московское долголетие» Москвичам пообещали дождливую неделю