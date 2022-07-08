Умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
Экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в Испании в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба правительства страны.
В сообщении говорится, что политик умер в больнице в Барселоне после продолжительной болезни.
«С чувством большой боли и печали сообщаем о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня в Испании», - говорится в заявлении кабмина Анголы.
Ранее в Японии умер бывший премьер-министр Синдзо Абэ, который был ранен в шею во время уличного выступления.
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