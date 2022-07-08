Умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш

В сообщении говорится, что политик умер в больнице в Барселоне после продолжительной болезни.

«С чувством большой боли и печали сообщаем о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня в Испании», - говорится в заявлении кабмина Анголы.

Ранее в Японии умер бывший премьер-министр Синдзо Абэ, который был ранен в шею во время уличного выступления.