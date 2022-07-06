Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо
Генсек ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо скончался в среду в возрасте 63 лет. Об этом сообщил глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации Маллам Меле Кьяри в Twitter.
«Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества», — приводит Ura.ru слова Кьяри.
Он также сообщил, что информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время.
Мохаммед Сануси Баркиндо занимал пост генерального секретаря ОПЕК С 1 августа 2016 года. Он представлял Нигерию в Совете Экономической комиссии ОПЕК в 1993-2008 годах, возглавлял Нигерийскую национальную нефтяную корпорацию в 2009-2010 годах и с тех пор возглавлял техническую делегацию Нигерии на переговорах ООН по климату.
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