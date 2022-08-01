Умер бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов

В сообщении говорится, что Головатoв «принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава Группы «А», заложивших традиции легендарной Альфы».

«Головатов являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих советской армии и сотрудников Группы «А» в событиях января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР», - отметил президент ассоциации, Герой России Валерий Канакин.

Ранее умер британский политик и лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год Дэвид Тримбл.

