Умер бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов

Бывший командир группы антитеррора «Альфа» Михaил Головатoв умер в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба Мeждународной ассоциации вeтеранов группы.

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В сообщении говорится, что Головатoв «принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава Группы «А», заложивших традиции легендарной Альфы».

«Головатов являлся одной из ключевых фигур в отстаивании интересов России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия военнослужащих советской армии и сотрудников Группы «А» в событиях января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР», - отметил президент ассоциации, Герой России Валерий Канакин.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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