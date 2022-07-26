Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл

Умер британский политик и лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год Дэвид Тримбл. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что информацию об этом распространила Юнионистская партия Ольстера, главой которой являлся Тримбл в 1995-2005 годах.

В сообщении говорится, что политик умер после непродолжительной болезни.

