Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл
25 июля 202223:57
Умер британский политик и лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год Дэвид Тримбл. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что информацию об этом распространила Юнионистская партия Ольстера, главой которой являлся Тримбл в 1995-2005 годах.
В сообщении говорится, что политик умер после непродолжительной болезни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru