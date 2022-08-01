Умер последний председатель КГБ СССР Бакатин

Последний действующий председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

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Партийный деятель скончался в Москве в минувшее воскресенье. По данным НТВ, Бакатина похоронят на Троекуровском кладбище.

Вадим Бакатин возглавлял КГБ в 1991-1992 годах. Кроме того, политический деятель участвовал в качестве независимого кандидата в выборах президента РСФСР в 1991 году. До этого Бакатин возглавлял Министерство внутренних дел (1988-1990 годы). Также политик был инспектором в ЦК КПСС, первым секретарем Кемеровского обкома коммунистической партии, депутатом Верховного Совета СССР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КГБСмертьМосква
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