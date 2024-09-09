Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

Евстифеев возглавлял республику в 2017-2022 годах. Зайцев назвал умершего предшественника мудрым и дальновидным политиком, выдающимся государственным деятелем. Нынешний глава региона напомнил о значительных успехах республики в социально-экономическом развитии, которые были достигнуты под руководством Евстифеева, и выразил соболезнования родным и близким умершего политика.

Евстифеев также работал в Уральском государственном юридическом университете, был заместителем полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и сенатором от ЯНАО.

Ранее умер чеченский политик, общественный деятель и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов.

