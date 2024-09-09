Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев
Бывший глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев умер на 67-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канал заявил действующий руководитель региона Юрий Зайцев.
Евстифеев возглавлял республику в 2017-2022 годах. Зайцев назвал умершего предшественника мудрым и дальновидным политиком, выдающимся государственным деятелем. Нынешний глава региона напомнил о значительных успехах республики в социально-экономическом развитии, которые были достигнуты под руководством Евстифеева, и выразил соболезнования родным и близким умершего политика.
Евстифеев также работал в Уральском государственном юридическом университете, был заместителем полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе и сенатором от ЯНАО.
Ранее умер чеченский политик, общественный деятель и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов.
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