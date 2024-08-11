Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
Умер чеченский политик, общественный деятель и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов, пишет РИА Новости со ссылкой на его близких.
«Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», - сказал собеседник.
Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах занимал должность советника президента России по вопросам Северо-Кавказского региона.
Ранее на 80-м году жизни умер бывший депутат Госдумы и экс-заместитель губернатора Нижегородской области Александр Косариков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов
- Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали 10 полицейских
- На юге Бурятии более 150 населенных пунктов остались без света
- ВСУ обстреляли сразу три населенных пункта Белгородской области
- Суд арестовал мэра Инты в Коми за должностное преступление
- Власти Курской области назвали фейком рассылку сообщений об эвакуации
- Олимпийская чемпионка Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни
- Офицер бундесвера Гисс заявил о вероятности войны с РФ через пять лет
- В Курске после атаки ВСУ повреждено семь домов и два детских сада
- WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru