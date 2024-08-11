Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов

«Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», - сказал собеседник.

Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 2003-2008 годах занимал должность советника президента России по вопросам Северо-Кавказского региона.

Ранее на 80-м году жизни умер бывший депутат Госдумы и экс-заместитель губернатора Нижегородской области Александр Косариков, передает «Радиоточка НСН».

