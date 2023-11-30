Умер сенатор от нижегородского правительства Владимир Лебедев
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о смерти сенатора от регионального правительства Владимира Лебедева.
«Молодой совсем. Только что был юбилей - 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях», - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что Лебедев работал на руководящих должностях в «Лукойле», был заместителем губернатора Нижегородской области. Губернатор выразил соболезнования родным и близким сенатора.
Лебедев родился 23 апреля 1962 года в белорусском городе Новогрудок. В Совете Федерации занимал должность заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Ранее в возрасте 76 лет умер бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России, член комитета Госдумы по обороне Игорь Пузанов, передает «Радиоточка НСН».
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