Умерла режиссер «Смешариков» Галина Воропай

Режиссер-мультипликатор Галина Воропай умерла на 50-м году жизни. Об этом сообщается на странице кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ во «ВКонтакте».

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«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!» — говорится в публикации о преподавателе вуза.

О причинах смерти режиссера не сообщается.

Воропай родилась 24 февраля 1972 года. Получила образование в Ленинградском Реставрационном Училище, Педуниверситете имени А. И. Герцена. Также окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница» под руководством Константина Бронзита в 2002 году.

Мультфильмы «Смешарики», «Лунтик и его друзья», «Про Федота Стрельца Удалого Молодца», «Алеша Попович и Тугарин Змей» - наиболее известные проекты, над которыми работала режиссер.

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ФОТО: pixabay.com
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