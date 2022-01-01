Умерла режиссер «Смешариков» Галина Воропай
Режиссер-мультипликатор Галина Воропай умерла на 50-м году жизни. Об этом сообщается на странице кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ во «ВКонтакте».
«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!» — говорится в публикации о преподавателе вуза.
О причинах смерти режиссера не сообщается.
Воропай родилась 24 февраля 1972 года. Получила образование в Ленинградском Реставрационном Училище, Педуниверситете имени А. И. Герцена. Также окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница» под руководством Константина Бронзита в 2002 году.
Мультфильмы «Смешарики», «Лунтик и его друзья», «Про Федота Стрельца Удалого Молодца», «Алеша Попович и Тугарин Змей» - наиболее известные проекты, над которыми работала режиссер.
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