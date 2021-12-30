Умерла народная артистка России Лидия Захаренко

Советская и российская оперная певица, народная артистка РСФСР, актриса и певица Лидия Захаренко умерла в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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В сообщении говорится, что солистка оперной труппы МАМТ умерла 29 декабря, причина смерти не уточняется.

Лидия Захаренко родилась в 1938 году в городе Люботин Харьковской области. Окончила Харьковскую и Московскую консерватории. В 1966-2017 годах была солисткой МАМТ.

Захаренко много гастролировала, а также выступала на радио и телевидении, создала ряд записей в ГосФонде СССР.

Ранее в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла народная артистка России Нина Ургант, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураСмертьПевицаНародный Артист
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