Умер автор песен Аллы Пугачёвой и Софии Ротару

Советский и украинский актёр, сценарист и автор песен Аркадий Гарцман умер в возрасте 75 лет. Об этом в соцсетях сообщила его дочь Виктория Аронова.

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«У меня был лучший папа в мире и для меня лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с господом на небесах», — написала она.

Причина смерти актёра не уточняется.

Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. Он является автором песен к мультфильму «Остров сокровищ». Кроме того, песни на его стихи исполняют София Ротару, Алла Пугачева и Максим Галкин.

Также Гарцман снимался в сериалах «Утёсов. Песня длиною в жизнь», «Ликвидация» и «Возвращение Мухтара».

Ранее в возрасте 85 лет умер народный артист СССР, советский и литовский актёр Регимантас Адомайтис, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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