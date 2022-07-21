Умер автор комиксов о Бэтмене Алан Грант

По её словам, причиной смерти писателя стала болезнь.

Алан Грант родился 7 февраля 1949 года. В индустрию комиксов он пришёл в 1967 году, став редактором в D.C. Thomson.

В первую очередь Грант известен комиксами про Бэтмена для DC Comics. Также в числе его его работ комиксы «Судья Дредд», «Доктор Кто», «Рок из красных» и другие. Также он сотрудничал с издателями Marvel и Dark Horse.

Ранее в возрасте 101 года скончался мультипликатор «Союзмультфильма» Леонид Шварцман, благодаря куоторому появился мультперсонаж Чебурашка.