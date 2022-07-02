Умер легендарный мультипликатор Леонид Шварцман

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — цитирует Капкова ТАСС.

Больше никаких подробностей не сообщается, пишет Газета.ru.

Шварцман работал на киностудии «Союзмультфильм» с 1948 года вначале художником-постановщиком совместно с Александром Винокуровым, затем самостоятельно, а с 1975-го занялся режиссурой.

Благодаря Шварцману появился мультперсонаж Чебурашка, создан мультипликационные фильмы «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Аленький цветочек», «38 попугаев», а также «Котенок по имени Гав».

