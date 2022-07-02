Умер легендарный мультипликатор Леонид Шварцман
В возрасте 101 года скончался мультипликатор «Союзмультфильма» Леонид Шварцман, сообщил шеф-редактор студии Сергей Капков.
«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — цитирует Капкова ТАСС.
Больше никаких подробностей не сообщается, пишет Газета.ru.
Шварцман работал на киностудии «Союзмультфильм» с 1948 года вначале художником-постановщиком совместно с Александром Винокуровым, затем самостоятельно, а с 1975-го занялся режиссурой.
Благодаря Шварцману появился мультперсонаж Чебурашка, создан мультипликационные фильмы «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Аленький цветочек», «38 попугаев», а также «Котенок по имени Гав».
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