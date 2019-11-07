Умер актер из сериала «Неотложка» Александр Купцов

Актёр Александр Купцов скончался в возрасте 64 лет. Он ушёл из жизни накануне вечером, сразу после спектакля «Маленький принц». Об этом сообщается на странице Казанского ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с заслуженным артистом России, народным артист Татарстана состоится в предстоящую субботу, 9 ноября, в здании театра. Купцов будет похоронен на кладбище в поселке Салмачи, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, Александр Купцов известен зрителю по работе в сериале «Неотложка». Кроме того, он исполнил роли в фильмах «Зулейха», «Земля прокаженных», «Голубка» и других. Также в его актёрском послужном списке десятки ролей в Казанском ТЮЗе.