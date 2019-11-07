Умер актер из сериала «Неотложка» Александр Купцов
Актёр Александр Купцов скончался в возрасте 64 лет. Он ушёл из жизни накануне вечером, сразу после спектакля «Маленький принц». Об этом сообщается на странице Казанского ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание с заслуженным артистом России, народным артист Татарстана состоится в предстоящую субботу, 9 ноября, в здании театра. Купцов будет похоронен на кладбище в поселке Салмачи, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, Александр Купцов известен зрителю по работе в сериале «Неотложка». Кроме того, он исполнил роли в фильмах «Зулейха», «Земля прокаженных», «Голубка» и других. Также в его актёрском послужном списке десятки ролей в Казанском ТЮЗе.
Накануне НСН писала, что из жизни ушел актер Виталий Жигалин. Артист скончался в Самаре в возрасте 48 лет. Жигалин запомнился зрителю по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Тайны следствия».
Артист работал в Самарском академическом театре драмы с 1995 года, пишет RT. Прощание с актером пройдет 8 ноября.
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