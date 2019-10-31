Умер легендарный родоначальник искусственного интеллекта в СССР

31 октября 201913:31

В Москве скончался легендарный советский и российский ученый Дмитрий Поспелов. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что смерть наступила на 87 году жизни накануне в его квартире. Скорую к умирающему вызвала внучка профессора.

Дмитрий Поспелов — выдающийся исследователь, специалист в области новых методов управления сложными системами, создания ЭВМ новой архитектуры. Как отмечает Газета.ру, он считался родоначальником отечественной школы искусственного интеллекта.

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Дмитрий Александрович был профессором МФТИ, работал в Вычислительном центре Российской академии наук, заведовал отделом проблем искусственного интеллекта.

Доктор технических наук написал 20 монографий и более 300 научных статей. Среди учеников Поспелова - пять докторов наук и свыше 50 кандидатов.

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Фото: publ.lib.ru
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