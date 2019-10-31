Умер легендарный родоначальник искусственного интеллекта в СССР

В Москве скончался легендарный советский и российский ученый Дмитрий Поспелов. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что смерть наступила на 87 году жизни накануне в его квартире. Скорую к умирающему вызвала внучка профессора.

Дмитрий Поспелов — выдающийся исследователь, специалист в области новых методов управления сложными системами, создания ЭВМ новой архитектуры. Как отмечает Газета.ру, он считался родоначальником отечественной школы искусственного интеллекта.