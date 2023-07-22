Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
Антон Черепенников, глава инвестиционно-управляющей многопрофильной IТ-группы «ИКС холдинг», скончался в возрасте 40 лет 22 июля. Об этомкомпания сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
О причинах смерти не сообщается, не говорится и о других подробностях.
Антон Черепенников начал заниматься IТ-бизнесом в 2005 году. «ИКС Холдинг», основанный им в 2018 году, работает также с данными, отмечают «Известия».
Ранее стало известно, что основатель сервиса доставки «Служба 77», миллиардер Игорь Кудряков умер в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, тело 63-летнего бизнесмена обнаружили в квартире на Кудринской площади. Внешних следов насилия не зафиксировано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru