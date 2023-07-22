Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

Антон Черепенников, глава инвестиционно-управляющей многопрофильной IТ-группы «ИКС холдинг», скончался в возрасте 40 лет 22 июля. Об этомкомпания сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Умер сооснователь Intel Гордон Мур

О причинах смерти не сообщается, не говорится и о других подробностях.

Антон Черепенников начал заниматься IТ-бизнесом в 2005 году. «ИКС Холдинг», основанный им в 2018 году, работает также с данными, отмечают «Известия».

Ранее стало известно, что основатель сервиса доставки «Служба 77», миллиардер Игорь Кудряков умер в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, тело 63-летнего бизнесмена обнаружили в квартире на Кудринской площади. Внешних следов насилия не зафиксировано.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииБизнесСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры