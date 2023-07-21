Shot: В Москве умер миллиардер Игорь Кудряков
Основатель сервиса доставки «Служба 77», миллиардер Игорь Кудряков умер в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, тело 63-летнего бизнесмена обнаружили в квартире на Кудринской площади. Внешних следов насилия не зафиксировано. По предварительной информации, причиной смерти Кудрякова стало онкологическое заболевание.
Игорь Кудряков родился в 1960 году, в начале 2000-х годов он создал ЗАО «Служба Семьдесят Семь» и возглавил совет директоров организации. Позже бизнесмен руководит дистрибьюторской фирмой «ТДС-лоджистик», в 2006-м занял пост первого заместителя начальника главного управления государственной жилищной инспекции Московской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru