Shot: В Москве умер миллиардер Игорь Кудряков

Основатель сервиса доставки «Служба 77», миллиардер Игорь Кудряков умер в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным издания, тело 63-летнего бизнесмена обнаружили в квартире на Кудринской площади. Внешних следов насилия не зафиксировано. По предварительной информации, причиной смерти Кудрякова стало онкологическое заболевание.

Игорь Кудряков родился в 1960 году, в начале 2000-х годов он создал ЗАО «Служба Семьдесят Семь» и возглавил совет директоров организации. Позже бизнесмен руководит дистрибьюторской фирмой «ТДС-лоджистик», в 2006-м занял пост первого заместителя начальника главного управления государственной жилищной инспекции Московской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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