Умер сооснователь Intel Гордон Мур

Один из основателей компании Intel, бизнесмен и инженер Гордон Мур умер в США в возрасте 94 лет. Об этом говорится в заявлении организации - ведущего поставщика микропроцессоров.

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Отмечается, что сооснователь Intel скончался в своем доме на Гавайях в окружении семьи.

Гендиректор компании Пэт Гелсингер подчеркнул, что Мур своими знаниями и видением «определил технологическую отрасль».

«Для меня честь и ответственность продолжать его наследие», — заявил Гелсингер.

Гордон Мур и инженер Роберт Нойс основали компанию Intel в 1968 году. Мур проработал в ней до 2006 года. По данным Forbes на март 2011 года, состояние бизнесмена оценивалось в $4 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
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