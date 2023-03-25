Умер сооснователь Intel Гордон Мур

Отмечается, что сооснователь Intel скончался в своем доме на Гавайях в окружении семьи.

Гендиректор компании Пэт Гелсингер подчеркнул, что Мур своими знаниями и видением «определил технологическую отрасль».

«Для меня честь и ответственность продолжать его наследие», — заявил Гелсингер.

Гордон Мур и инженер Роберт Нойс основали компанию Intel в 1968 году. Мур проработал в ней до 2006 года. По данным Forbes на март 2011 года, состояние бизнесмена оценивалось в $4 млрд.

