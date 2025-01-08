Украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Украинская ракета была уничтожена в небе над Курской областью. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

Потери ВСУ в Курской области превысили 50 120 военнослужащих

«Спасибо бойцам ПВО!» - говорится в сообщении.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 8 января средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника, в том числе четыре - над Курской областью, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Ракетный УдарСпецоперацияУкраинаКурская Область

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