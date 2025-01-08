Потери ВСУ в Курской области превысили 50 120 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении свыше 290 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих.
Также российские войска подбили 294 танка, 217 БМП и 160 БТР, 1515 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и 1430 автомобилей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка ВС России «Север» нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах шести приграничных населённых пунктов Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru