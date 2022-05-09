Украинскую ракету «Точка-У» сбили на подлёте к Новой Астрахани

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) в своём Telegram-канале заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У».

По центру Херсона ударили ракетами «Ураган» и «Точка-У»

В ведомстве отметили, что выпущенная «укрофашистскими националистическими формированиями тактическая ракета была сбита» на подлёте к селу Новая Астрахань.

«Выстроенная система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения», — подчёркивается в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в районе населённого пункта Соледар доставленное для ВСУ оружие из западных стран, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПВОЛНРРакетный Удар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры