Украинскую ракету «Точка-У» сбили на подлёте к Новой Астрахани
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) в своём Telegram-канале заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У».
В ведомстве отметили, что выпущенная «укрофашистскими националистическими формированиями тактическая ракета была сбита» на подлёте к селу Новая Астрахань.
«Выстроенная система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения», — подчёркивается в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в районе населённого пункта Соледар доставленное для ВСУ оружие из западных стран, сообщает RT.
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