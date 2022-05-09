Украинскую ракету «Точка-У» сбили на подлёте к Новой Астрахани

В ведомстве отметили, что выпущенная «укрофашистскими националистическими формированиями тактическая ракета была сбита» на подлёте к селу Новая Астрахань.

«Выстроенная система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения», — подчёркивается в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в районе населённого пункта Соледар доставленное для ВСУ оружие из западных стран, сообщает RT.