По центру Херсона ударили ракетами «Ураган» и «Точка-У»

Несколько взрывов прогремело в ночь на четверг в центре Херсона.

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Как сообщает РИА Новости, город, который находится под контролем Вооруженных сил РФ, подвергся обстрелу. По данным корреспондента агентства, по центру Херсона был нанесен удар ракетами «Точка-У» и РСЗО «Ураган», возможно, целью атаки была телевышка. Отмечается, что ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска, пишет Ura.ru. Информация о пострадавших уточняется.

По данным источника в силовых структурах, по Херсону были выпущены три «Точки-У», две из них сбили.

Как пишут Известия, ПВО удалось сбить одну ракету. В районе падения осколков снаряда выбило стекла в зданиях. Во время ракетного удара горожан на улицах не было.

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Фото: miskrada.kherson.ua
ТЕГИ:Ракетный УдарУкраина
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