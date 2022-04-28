По центру Херсона ударили ракетами «Ураган» и «Точка-У»
Несколько взрывов прогремело в ночь на четверг в центре Херсона.
Как сообщает РИА Новости, город, который находится под контролем Вооруженных сил РФ, подвергся обстрелу. По данным корреспондента агентства, по центру Херсона был нанесен удар ракетами «Точка-У» и РСЗО «Ураган», возможно, целью атаки была телевышка. Отмечается, что ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска, пишет Ura.ru. Информация о пострадавших уточняется.
По данным источника в силовых структурах, по Херсону были выпущены три «Точки-У», две из них сбили.
Как пишут Известия, ПВО удалось сбить одну ракету. В районе падения осколков снаряда выбило стекла в зданиях. Во время ракетного удара горожан на улицах не было.
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