Украинскую ракету сбили над Курской областью
16 ноября 202413:20
Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Глава региона выразил благодарность российским бойцам сил ПВО.
Ранее в российском Минобороны отчитались об уничтожении 34 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства ПВО РФ сбили 20 беспилотников ВСУ над Курской областью, 11 – над Брянской, по одному - над территориями Крыма, Белгородской и Калужской областей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru