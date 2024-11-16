Украинскую ракету сбили над Курской областью

Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Силы ПВО уничтожили 12 дронов над Брянской областью

Глава региона выразил благодарность российским бойцам сил ПВО.

Ранее в российском Минобороны отчитались об уничтожении 34 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства ПВО РФ сбили 20 беспилотников ВСУ над Курской областью, 11 – над Брянской, по одному - над территориями Крыма, Белгородской и Калужской областей.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОУкраинаВСУКурская Область

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