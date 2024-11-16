Силы ПВО уничтожили 12 дронов над Брянской областью
16 ноября 202405:31
Двенадцать беспилотников самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией... области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БпЛА», — написал губернатор в Telegram.
Богомаз поблагодарил военных за работу.
Губернатор добавил, что при атаках никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Ранее в Курской области уничтожили десять украинских беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru