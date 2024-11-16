Силы ПВО уничтожили 12 дронов над Брянской областью

Двенадцать беспилотников самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией... области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены двенадцать БпЛА», — написал губернатор в Telegram.

Богомаз поблагодарил военных за работу.

Губернатор добавил, что при атаках никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее в Курской области уничтожили десять украинских беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВО

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