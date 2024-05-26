Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Шебекине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области с помощью FPV-дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате детонации беспилотника водитель не пострадал. Транспортное средство получило повреждения. На место прибыли представители оперативных служб.

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

Ранее над Курской и Орловской областями уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Жертв и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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