Украинский дрон уничтожили над Подольским городским округом Подмосковья
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Подольским городским округом Подмосковья. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена 29 ноября в 07:30 мск.
«Дежурными силами ПВО ... аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — подчеркнули в Минобороны.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Подмосковье отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу. На месте падения обломков дрона нет пострадавших и разрушений, отмечает РЕН ТВ.
Ранее беспилотник обнаружили на побережье в Ейском районе Краснодарского края, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, напоминает телеканал «360».
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