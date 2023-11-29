Украинский дрон уничтожили над Подольским городским округом Подмосковья

По данным военного ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена 29 ноября в 07:30 мск.

«Дежурными силами ПВО ... аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Подмосковье отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу. На месте падения обломков дрона нет пострадавших и разрушений, отмечает РЕН ТВ.

Ранее беспилотник обнаружили на побережье в Ейском районе Краснодарского края, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, напоминает телеканал «360».

