Гладков заявил, что Белгородская область рискует потерять жителей

Если все финансовые ресурсы будут направлены только на военные нужды, то Белгородская область рискует потерять своих жителей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, и во время Отечественной войны 1812 года, и в Великую Отечественную войну забота о населении оставалась для властей приоритетной задачей.

«Поэтому, если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами, уйдут все люди. И тогда грош нам цена», - заключил он.

Ранее Гладков заявил, что главы Корочанского района и Новооскольского округа Белгородской области вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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