Гладков заявил, что Белгородская область рискует потерять жителей

По его словам, и во время Отечественной войны 1812 года, и в Великую Отечественную войну забота о населении оставалась для властей приоритетной задачей.

«Поэтому, если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами, уйдут все люди. И тогда грош нам цена», - заключил он.

Ранее Гладков заявил, что главы Корочанского района и Новооскольского округа Белгородской области вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

