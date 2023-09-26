Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе под Курском

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ПВО сбила над Курской областью украинский беспилотник

Из-за атаки обесточены семь населенных пунктов, отмечает «Свободная пресса». Пострадавших нет.

«Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее средства ПВО сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ЭлектроэнергияБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры