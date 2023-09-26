Украинский дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе под Курском
26 сентября 202308:33
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Из-за атаки обесточены семь населенных пунктов, отмечает «Свободная пресса». Пострадавших нет.
«Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее средства ПВО сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru