ПВО сбила над Курской областью украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.

ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью

«26 сентября около 05.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в оборонном ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, указывает телеканал «360».

Накануне Минобороны отчиталось о пресечении атаки восьми украинских БПЛА. Так, четыре дрона сбили над северо-западной частью Черного моря и Крымом, еще по два аппарата — в Курской и Брянской областях, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныКурская Область

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