ПВО сбила над Курской областью украинский беспилотник
26 сентября 202307:13
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«26 сентября около 05.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в оборонном ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, указывает телеканал «360».
Накануне Минобороны отчиталось о пресечении атаки восьми украинских БПЛА. Так, четыре дрона сбили над северо-западной частью Черного моря и Крымом, еще по два аппарата — в Курской и Брянской областях, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru