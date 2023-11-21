Украинский дрон сбили в Орловской области
21 ноября 202300:01
Беспилотный летательный аппарат Украины обезвредили на территории Шаблыкинского района в Орловской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, повреждений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.
Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru