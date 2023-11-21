Украинский дрон сбили в Орловской области

Беспилотный летательный аппарат Украины обезвредили на территории Шаблыкинского района в Орловской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

По его словам, повреждений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.

Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаПроисшествияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры