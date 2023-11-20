Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, заявили в Министерстве обороны РФ.

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В ведомстве сообщили о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника. Дрон сбили около 21:30 мск.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В подмосковной Электростали вечером в воскресенье сбили беспилотник, летевший на столицу. По словам мэра Сергея Собянина, разрушений и пострадавших в районе уничтожения дрона нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиПВОБрянская Область

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