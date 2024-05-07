ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

Очередной украинский БПЛА самолетного типа был сбит российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Губернатор Курской области сообщил о неоднократных атаках ВСУ 6 мая

В сообщении говорится, что попытка Вооружённых сил Украины атаковать объекты на территории РФ была пресечена около 14:30 мск 7 мая.

«Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель погиб при обстреле села Никольского со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУБелгородская областьПВО

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