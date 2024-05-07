ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник
Очередной украинский БПЛА самолетного типа был сбит российскими средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что попытка Вооружённых сил Украины атаковать объекты на территории РФ была пресечена около 14:30 мск 7 мая.
«Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель погиб при обстреле села Никольского со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru