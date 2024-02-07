Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об атаке украинского дрона-камикадзе на село Пороз Грайворонского округа.

В Шебекине два человека пострадали при обстреле со стороны Украины

По его словам обошлось без пострадавших, однако был повреждён инфраструктурный объект связи.

«Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что четыре частных дома и автомобиль были повреждены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУБелгородская область

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