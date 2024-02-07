Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области
7 февраля 202416:07
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об атаке украинского дрона-камикадзе на село Пороз Грайворонского округа.
По его словам обошлось без пострадавших, однако был повреждён инфраструктурный объект связи.
«Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что четыре частных дома и автомобиль были повреждены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru