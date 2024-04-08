Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС
Украинский дрон-камикадзе был перехвачен на Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
В сообщении говорится, что сбитый дрон упал на кровлю шестого энергоблока. Отмечается, что угроз безопасности станции не зафиксировано.
«К сожалению, не смотря на все призывы... обстрел станции и объектов её инфраструктуры продолжаются. И это способно повлиять на безопасную эксплуатацию», - указали в пресс-службе.
Ранее инженер-физик Андрей Ожаровский высказал мнение, что опасность, в том числе из-за беспилотников, грозит всем украинским АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru