Украинский дрон атаковал поселок Новый Белгородской области

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Водитель получил осколочные ранения и легкую контузию.

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», - отметил глава региона.

Ранее при обстреле ВСУ погиб житель села Максимовка Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

