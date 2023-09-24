Украинский дрон атаковал поселок Новый Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Новый Волоконского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Водитель получил осколочные ранения и легкую контузию.

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», - отметил глава региона.

Ранее при обстреле ВСУ погиб житель села Максимовка Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБелгородская область

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