Хинштейн: Более 11 тысяч человек остались без электричества в Курской области

Более 11 тысяч человек остались без электроэнергии в Курской области из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ

По его данным, дроны ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично в Рыльском районах — под отключение попали 115 населенных пунктов.

Губернатор заверил, что подачу электричества восстановят в ближайшее время.

Ранее в Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

