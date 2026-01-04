Хинштейн: Более 11 тысяч человек остались без электричества в Курской области

По его данным, дроны ВСУ ударили по объекту энергетической инфраструктуры в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично в Рыльском районах — под отключение попали 115 населенных пунктов.



Губернатор заверил, что подачу электричества восстановят в ближайшее время.

Ранее в Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».