Украинский БПЛА уничтожили над Курской областью

Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью, передает Минобороны.

Отмечается, что БПЛА был ликвидирован около 06:00 мск 22 февраля.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен... беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», - подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью российские военные сбили два украинских БПЛА в Ростовской и Воронежской областях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКурская ОбластьМинобороныБеспилотники

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