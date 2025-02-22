Украинский БПЛА уничтожили над Курской областью
22 февраля 202508:36
Беспилотник ВСУ сбили над Курской областью, передает Минобороны.
Отмечается, что БПЛА был ликвидирован около 06:00 мск 22 февраля.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен... беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», - подчеркнули в ведомстве.
Минувшей ночью российские военные сбили два украинских БПЛА в Ростовской и Воронежской областях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru