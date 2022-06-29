Украинский боевой дрон сбит в Брянской области

Крупный пожар ликвидирован на юге Москвы Собянин осмотрел поликлинику в Капотне после комплексной реконструкции Московский НПЗ после модернизации станет самым экологически чистым по своему профилю в Европе Медики рекомендуют исключить алкоголь в жару Работы на конечной станции будущего МЦД-4 «Железнодорожная» начнутся 2 июля