Украинский боевой дрон сбит в Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района Брянской области, уничтожен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.

В пригороде Курска сбит беспилотник Украины

«Пострадавших и разрушений нет», - добавил Богомаз.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж».

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