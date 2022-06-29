Украинский боевой дрон сбит в Брянской области
29 июня 202215:41
Украинский беспилотный летательный аппарат, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района Брянской области, уничтожен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности.
«Пострадавших и разрушений нет», - добавил Богомаз.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом под Курском беспилотнике Ту-141 «Стриж».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru