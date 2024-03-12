Два человека пострадали при обстреле города Шебекино

По словам губернатора, в населенном пункте были повреждены шесть частных домовладений, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада, техникума. Кроме того, были зафиксированы повреждения двух легковых автомобилей.

«Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Позже губернатор уточнил, что при обстреле снаряд упал на территории промышленного предприятия рядом с гаражным комплексом. В результате пострадал мужчина, он получил осколочные ранения брюшной полости.

«Бригадой скорой раненый доставляется в... больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков.

Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракету комплекса «Точка-У», напоминает «Свободная пресса».

