Украинский беспилотник сбили недалеко от Курской АЭС
27 октября 202300:13
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в районе города Курчатов Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что попытка террористической атаки пресечена около 21:00. Уничтожен беспилотник самолетного типа.
БПЛА перехватили в районе города Курчатов, который находится рядом с Курской атомной электростанцией.
Накануне средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре украинских дрона в Брянской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru