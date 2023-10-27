Украинский беспилотник сбили недалеко от Курской АЭС

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в районе города Курчатов Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью

В ведомстве отметили, что попытка террористической атаки пресечена около 21:00. Уничтожен беспилотник самолетного типа.

БПЛА перехватили в районе города Курчатов, который находится рядом с Курской атомной электростанцией.

Накануне средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре украинских дрона в Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:АЭСКурская ОбластьМинобороны РФ

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