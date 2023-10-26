ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, заявили в четверг d пресс-службе Министерства обороны РФ.

В районе Севастополя средствами РЭБ посадили беспилотник

Инцидент произошел около 19:30. Военное ведомство сообщило о пресечении попытки террористической атаки со стороны Киева.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - говорится в заявлении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьПВОМинобороны РФ

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