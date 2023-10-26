ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Курской областью, заявили в четверг d пресс-службе Министерства обороны РФ.
Инцидент произошел около 19:30. Военное ведомство сообщило о пресечении попытки террористической атаки со стороны Киева.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», - говорится в заявлении.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».
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